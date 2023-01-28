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Регион 28.01.2023 17:46

Пашинян планирует усилить армянскую армию за счет женщин

В Армении планируется ввести в ближайшее время добровольно-срочную службу женщин. Об этом объявил премьер-министр страны Никола Пашинян в послании по по случаю отмечаемого 28 января Дня армии.

"В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной временной воинской службы", - сказал премьер.

В.Алиев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, АРМИЯ, ЖЕНЩИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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