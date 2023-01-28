Пашинян планирует усилить армянскую армию за счет женщин

В Армении планируется ввести в ближайшее время добровольно-срочную службу женщин. Об этом объявил премьер-министр страны Никола Пашинян в послании по по случаю отмечаемого 28 января Дня армии.

"В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной временной воинской службы", - сказал премьер.

В.Алиев