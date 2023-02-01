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Внешняя политика 01.02.2023 22:16

Лохман будет представлять США на министерской встрече в рамках ЮГК в Баку

Заместитель помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман 1-4 февраля посетит Азербайджан, сообщили в среду в посольстве Соединенных Штатов в Баку.

«Лаура Лохман 1-4 февраля посетит Азербайджан для проведения встреч с официальными представителями правительства и участия (3 февраля - ИФ) в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК)», - говорится в сообщении диппредставительства.

В ходе визита Лохман также обсудит поддержку США энергетических проектов Азербайджана, а также важную роль Баку в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы, в том числе посредством ЮГК, добавили в посольстве.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ГОСДЕП


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