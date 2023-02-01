Лохман будет представлять США на министерской встрече в рамках ЮГК в Баку

Заместитель помощника государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман 1-4 февраля посетит Азербайджан, сообщили в среду в посольстве Соединенных Штатов в Баку.
«Лаура Лохман 1-4 февраля посетит Азербайджан для проведения встреч с официальными представителями правительства и участия (3 февраля - ИФ) в девятом министерском заседании в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК)», - говорится в сообщении диппредставительства.
В ходе визита Лохман также обсудит поддержку США энергетических проектов Азербайджана, а также важную роль Баку в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы, в том числе посредством ЮГК, добавили в посольстве.
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