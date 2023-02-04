Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили свыше 20 млрд кубометров газа из Азербайджана

Страны ЕС по газопроводу TAP до сих пор получили свыше 20 млрд кубометров газа из Азербайджана, сообщает трубопроводная компания TAP AG.
«Недавно мы преодолели отметку в 20 млрд кубометров газа, поставленных (из Азербайджана – ИФ) в Италию, Грецию и Болгарию за два года нашей работы», - сообщает твиттер компании.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года.
В 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу составили 8,2 млрд кубометров, в 2022 году – 11,4 млрд кубометров. На 2023 год поставки прогнозируются на уровне около 12 млрд кубометров.
Газопровод TAP предназначен для транспортировки в Европу 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в рамках "Стадии-2" его разработки. Пропускную способность газопровода планируется увеличить к 2027 году до 20 млрд кубометров в год.
Р.Ахмедов
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