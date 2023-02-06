США может ввести 200%-ю пошлину на алюминий из РФ

США готовятся обложить алюминий из России 200%-й пошлиной, это может произойти уже на этой неделе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Эта мера рассматривалась в течение нескольких месяцев, заявили собеседники агентства. Они также добавили, что США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям.
Такие суровые тарифы фактически прекратят импорт металла из России в США.
Администрация США рассматривала санкции в отношении российского алюминия еще в феврале 2022 года, но отказалась от этого, так как такие меры могут подорвать мировые поставки этого металла, сообщал Bloomberg ранее.
Российский "Русал" является вторым по величине производителем металла в мире вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%, а поставляемый из России алюминий традиционно составляет около 10% от общего объема импорта США.
Американская Alcoa (SPB: AA) ранее лоббировала исключение российского металла из листинга LME. Компания выражала озабоченность, что конфликт между РФ и Украиной, помимо вызванного им гуманитарного и энергетического кризиса, может исказить рыночный характер цен на алюминий и повысить системные риски для надежности контракта на алюминий на LME. Биржа отказалась вводить ограничения на российский металл, в середине ноября заявив, что "не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке".
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