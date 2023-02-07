Минэнерго США слегка повысило прогноз цены Brent на 2023г - до $83,63/барр

Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,1/барр. до $83,63/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Прогноз цены на 2024 год ведомство оставило без изменений - $77,57/барр.

По оценке EIA, средняя спотовая цена Brent в январе составляла около $82/барр., что примерно на $2 выше, чем в декабре 2022 года.

Ведомство отмечает, что рост стоимости нефти в прошедшем месяце обусловлен ожиданиями увеличения спроса на фоне ослабления коронавирусных ограничений в Китае, а также улучшением ряда макроэкономических факторов.