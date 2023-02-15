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Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 79.06 -1.08 Brent 85.58 -1.03

ТЭК 15.02.2023 11:41

Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 151 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2023 года составила 533 тыс. б/с против показателя декабря 2022 года на уровне 548 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В январе 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 652 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 533 тыс. баррелей, конденсат - 119 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На январь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с.

Таким образом, Азербайджан в январе сделку ОПЕК+ выполнил на 128,3%.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ОПЕК+


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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