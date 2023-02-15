Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 151 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в январе 2023 года составила 533 тыс. б/с против показателя декабря 2022 года на уровне 548 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В январе 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 652 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 533 тыс. баррелей, конденсат - 119 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На январь квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с.

Таким образом, Азербайджан в январе сделку ОПЕК+ выполнил на 128,3%.

Н.Аббасова