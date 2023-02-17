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Транспорт и связь 17.02.2023 12:34

Tesla отзывает 363 тыс. электромобилей для обновления ПО для автономного вождения

TeslaInc. отзывает почти 363 тыс. электромобилей для обновления программного обеспечения, поддерживающего функцию автономного вождения.

Отзыв касается автомобилей Model S и Model X, произведенных в период с 2016 по 2023 гг., а также Model Y, выпущенных с 2020 года, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Как отмечают в NHTSA, он затрагивает все электромобили, в которых установлена бета-версия ПО для автономного вождения.

Регулятор отмечает, что использование этого ПО "позволяет автомобилю действовать небезопасно на перекрестках". Так, машина может действовать неверно при повороте на перекресток, не останавливаться при наличии сигнала "стоп" или неосторожно проезжать на желтый сигнал светофора, говорится в сообщении NHTSA. Кроме того, по данным регулятора, автомобиль может превышать установленные скоростные ограничения.

Tesla не согласилась с анализом NHTSA, однако приняла решение провести добровольный отзыв в связи с рядом полученных от пользователей предупредительных сигналов. За период с 2019 по 2022 год таких сигналов было 18.

Владельцы отзываемых автомобилей получат соответствующее уведомление до 15 апреля. Tesla выпустит бесплатное ПО для исправления проблем, сообщила компания.

Акции Tesla подешевели на 1,5% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 31%.

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Тэги: США, TESLA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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