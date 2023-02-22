Армения выступила против предложения Азербайджана об установке КПП

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в Ереване против предложения Азербайджана об установке контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Лачинским районом и Арменией и на обоих концах возможного Зангезурского коридора.

"Действительно, в Мюнхене была озвучена идея об установке КПП. (...). Но наш ответ однозначен и был неоднократно озвучен и остается неизменным. Параметры Лачинского коридора обговорены. Речь идет о документе 9 ноября 2020 года", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном в Ереване в среду.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене 18 февраля заявил журналистам, что предложил, чтобы Армения и Азербайджан установили контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе в двустороннем порядке - "на обоих концах Зангезурского коридора и на границе между Лачинским районом и Арменией". "Мы сделали такое предложение, мы сделали это сегодня официально. Ранее это предложение передавалось по неофициальным каналам. Армения не озвучила никакой позиции", - сказал Алиев.