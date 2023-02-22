Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 76.16 -1.13 Brent 83.05 -1.02

Регион 22.02.2023 15:20

Армения выступила против предложения Азербайджана об установке КПП

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в Ереване против предложения Азербайджана об установке контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе между Лачинским районом и Арменией и на обоих концах возможного Зангезурского коридора.

"Действительно, в Мюнхене была озвучена идея об установке КПП. (...). Но наш ответ однозначен и был неоднократно озвучен и остается неизменным. Параметры Лачинского коридора обговорены. Речь идет о документе 9 ноября 2020 года", - заявил Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном в Ереване в среду.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене 18 февраля заявил журналистам, что предложил, чтобы Армения и Азербайджан установили контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе в двустороннем порядке - "на обоих концах Зангезурского коридора и на границе между Лачинским районом и Арменией". "Мы сделали такое предложение, мы сделали это сегодня официально. Ранее это предложение передавалось по неофициальным каналам. Армения не озвучила никакой позиции", - сказал Алиев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ


Похожие новости


В Баку расценили инициативу Армении как вмешательство во внутренние дела Азербайджана Анкара и Ереван обсудили определенные детали, касающиеся нормализации отношений - Мирзоян Азербайджан добивается признания эконарушений со стороны Армении, возмещения ущерба и компенсации – МИД МИД Азербайджана призвал ООН принять меры для привлечения к ответственности Армении за военные преступления Лавров и Мирзоян обсудили проблему нормализации отношений между Ереваном и Баку Мирзоян признал, что Ереван примерно две недели назад получил ответ Баку Мирзоян «созрел» для встречи с Байрамовым и Лавровым Баку всегда готов к мирным переговорам с Арменией, но Ереван создает искусственные препятствия этому процессу – МИД Азербайджана Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой идет медленно, хотя есть и прогресс - Мирзоян МИД Азербайджана: необходимо предотвратить авантюру Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az