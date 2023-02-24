Клаар обсудил с Григоряном переговоры Азербайджана и Армении в рамках Брюссельского формата

Армяно-азербайджанские переговоры в рамках Брюссельского формата обсудили на встрече в Ереване в пятницу секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.
"Стороны обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых в рамках Брюссельского формата армяно-азербайджанских переговоров", - сообщает пресс-служба СБ.
Премьер Армении искажает решение Международного суда ООН по Лачинской дороге – МИД Азербайджана
Баку и Абу-Даби обсудили перспективы ВТС
Спикер нижней палаты парламента Румынии совершит визит в Азербайджан
HOTELS QRUP сократила уставный капитал на 10 млн манатов
Британский золотодобытчик ожидает роста добычи золота и меди в Азербайджане в 2024г
Банки в Азербайджане сократили в январе активы на 2.5%, прибыль – увеличили в 1,5 раза
Спецслужба Азербайджана задержалa члена ИГИЛ по подозрению в финансировании терроризма
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
В Азербайджане создаются региональные культурные управления - распоряжение президента
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank пожертвовал 90 тысяч манатов на поддержку Турции
Бизнес-кредиты для предпринимателей от AccessBank!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна