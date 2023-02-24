Клаар обсудил с Григоряном переговоры Азербайджана и Армении в рамках Брюссельского формата

Армяно-азербайджанские переговоры в рамках Брюссельского формата обсудили на встрече в Ереване в пятницу секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. "Стороны обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых в рамках Брюссельского формата армяно-азербайджанских переговоров", - сообщает пресс-служба СБ.

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