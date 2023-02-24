Азербайджан в 2022г экспортировал золота на $185 млн

Азербайджан в 2022 году экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 482,68 кг золота, что на 9,9% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость экспортированного золота оценивается в $185 млн 249,68 тыс. (спад на 8,5%).
Серебра из Азербайджана в отчетный период экспортировано 5 тыс. 449,41 кг (рост на 82,8%) на $3 млн 822,39 тыс. (рост на 73,3%).
Весь объем экспорта золота и серебра пришелся на Швейцарию.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота. По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Н.Аббасова
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