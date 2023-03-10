Доля Азербайджана в поставках газа в ЕС в 2022г выросла до 3,4% - еврокомиссар по энергетике

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила о росте в 2022 году на 1 процентный пункт – до 3,4% - доли Азербайджана в поставках газа в страны Европейского союза (ЕС).
«Доля поставок из Азербайджана в общем импорте газа в ЕС составила 2,4% в 2021 году и 3,4% в 2022 году», - заявила в пятницу Симсон, слова которой приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Она также отметила, что Европейская комиссия ожидает результатов подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта прокладки электрического кабеля по дну Черного моря и добавила, что ЕК готова оказать ему поддержку.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне свыше 24 млрд кубометров, из которых как минимум 12 млрд кубометров - в Европу.
В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.
17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в сентябре 2023 года. Строительство кабеля займет 3-4 года.
Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.
Р.Керимов
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