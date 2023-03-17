Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

16.03 $/bbl +/- WTI 68.35 +0.74 Brent 74.70 +1.01

СНГ 17.03.2023 20:39

Песков о выдаче МУС ордера на арест Путина: саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой

В Кремле считают возмутительной выдачу МУС ордера на арест Владимира Путина и считают решения подобного рода с точки зрения права ничтожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень много у меня вопросов по решению МУС. В этой связи вот, что хотел бы вам сообщить. Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее решение МУС.

"Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Соответственно любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - подчеркнул он.

По словам Пескова, это единственное, что он "хотел бы и мог бы сказать по этому решению".

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, МУС


Похожие новости


РФ обсуждала с рядом участников ОПЕК+ планы по снижению добычи нефти - Песков Тема подрыва газопроводов «Северный поток» остается в повестке российских компетентных органов - Песков Обращение Байдена к конгрессу показывает, что США сохраняют свой враждебный настрой в отношении России - Песков В Кремле назвали «уткой» сообщения СМИ о предложениях США по урегулированию украинского кризиса Путин пока не планирует переговоров с Байденом - Песков Песков опровергает слова Джонсона о том, что Путин угрожал ракетным ударом Россия продолжает кропотливую работу с Азербайджаном - Песков Песков: не может быть «мирного плана» Украины, который не учитывает «вхождение» в состав РФ новых регионов В Кремле считают важным найти организаторов подрыва "Северного потока" В Кремле считают текст итоговой декларации саммита G20 сбалансированным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az