Песков о выдаче МУС ордера на арест Путина: саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой

В Кремле считают возмутительной выдачу МУС ордера на арест Владимира Путина и считают решения подобного рода с точки зрения права ничтожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень много у меня вопросов по решению МУС. В этой связи вот, что хотел бы вам сообщить. Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее решение МУС.

"Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. Соответственно любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - подчеркнул он.

По словам Пескова, это единственное, что он "хотел бы и мог бы сказать по этому решению".

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.