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Дальнее зарубежье 18.03.2023 16:04

Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что «никто не выше закона»

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, отметив, что «никто не выше закона». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Токио, передает Reuters.

«Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина «историческим».

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ШОЛЬЦ, ПУТИН, АРЕСТ


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