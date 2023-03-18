Шольц: ордер МУС на арест Путина показывает, что «никто не выше закона»

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, отметив, что «никто не выше закона». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Токио, передает Reuters.
«Международный уголовный суд является подходящим институтом для расследования военных преступлений... Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина «историческим».
В.Алиев
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