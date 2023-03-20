У ЕС нет данных о поставках китайских вооружений для России - Боррель

В ЕС не располагают какими-либо данными о поставках вооружений для России со стороны Китая.

"Могу сказать лишь одно: у меня нет никаких свидетельств относительно того, что Китай поставляет оружие России. Так же, как и нет свидетельств того, что он намерен делать это", - сказал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я не знаю, что произойдет завтра, но по данным на сегодня нет никаких свидетельств о поставках вооружений со стороны Китая", - подчеркнул он.