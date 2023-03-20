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Дальнее зарубежье 20.03.2023 22:21

У ЕС нет данных о поставках китайских вооружений для России - Боррель

В ЕС не располагают какими-либо данными о поставках вооружений для России со стороны Китая.

"Могу сказать лишь одно: у меня нет никаких свидетельств относительно того, что Китай поставляет оружие России. Так же, как и нет свидетельств того, что он намерен делать это", - сказал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я не знаю, что произойдет завтра, но по данным на сегодня нет никаких свидетельств о поставках вооружений со стороны Китая", - подчеркнул он.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, КИТАЙ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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