Алиев и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

По инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе разговора Алиев заявил, что Азербайджан полностью привержен мирной повестке дня, готов к нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения в ближайшее время, и представил армянской стороне текст мирного соглашения с последними предложениями и поправками.

В ходе телефонного разговора состоялось обсуждение ситуации на дороге Лачин-Ханкенди.

Глава государства отметил, что с 12 декабря прошлого года по настоящее время по линии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста обеспечен проезд более 4700 автомобилей, лиц, нуждающихся в медицинской помощи и сопровождающих их лиц.

«Поэтому информация о предполагаемой блокаде этой дороги является лживой пропагандой Армении», - сказал Алиев.

Глава государства также подчеркнул, что вызывает серьезную обеспокоенность использование Арменией вспомогательной дороги для осуществления незаконных военных перевозок, ротации личного состава на наших территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также тот факт, что около 10 тыс. военнослужащих армянских вооруженных сил до сих пор находятся на территории Азербайджана.

В этой связи президент особо подчеркнул необходимость создания погранично-пропускного пункта на последнем пункте Лачинской дороги Азербайджана на границе с Арменией.

Алиев также подчеркнул, что в последние недели, армянская сторона злоупотребляя расположением миссии ЕС в Армении, проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации. Вооруженные силы Армении вдоль азербайджано-армянской госграницы и незаконные армянские военные формирования на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, имеют место факты интенсивного нарушения режима прекращения огня.

В этой связи Алиев отметил, в результате провокации незаконных армянских военных формирований 5 марта погибли двое военнослужащих ВС Азербайджана, а 20 марта в результате провокации на азербайджано-армянской госгранице на территории Зангиланскорго района ранен военнослужащий погранвойск Азербайджана.

В свою очередь Блинкен еще раз подчеркнул, что США продолжат свои усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписанию мирного договора.

Алиев также отметил, что в продолжение Мюнхенской встрече, Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха и в связи с этим они были приглашены в Баку Администрацией Президента Азербайджана для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждению инфраструктурных проектов.

Б.Рустамбеков