Россия оказалась в состоянии де-факто открытого конфликта с США - замглавы МИД РФ

Россия оказалась в состоянии де-факто открытого конфликта с США, в этих условиях вести с Вашингтоном дела как прежде не представляется возможным, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не можем вести дела как прежде. И вот это прежде относится ко всему до периода, когда мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта с США", - сказал Рябков на сессии Валдайского клуба.

Вместе с тем, как отметил замминистра, основанием для решения России приостановить действие договора о СНВ стало "коренное изменение обстоятельств".

"Оно многокомпонентно. Генерически, в обобщенном виде, это полная смена курса США на российском направлении за все время с 2010 года, когда договор был ратифицирован, и возникновение ситуации, в которой США фактически являются стороной конфликта в Украине", - сказал Рябков.

По его словам, "правовая доктрина с давней поры допускает, и эти трактовки заложены, в том числе, в Конвенцию о праве международных договоров, что в случае коренного изменения обстоятельств сторона договора имеет право выйти из него или осуществить иные действия".

"Приостановка - одна из форм демонстрации того, что для нас неприемлемо находиться в прежних рамках и, естественно, вести дела как раньше", - заявил Рябков.