Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.03 $/bbl +/- WTI 69.67 +1.85 Brent 75.32 +1.53

СНГ 22.03.2023 20:20

Россия оказалась в состоянии де-факто открытого конфликта с США - замглавы МИД РФ

Россия оказалась в состоянии де-факто открытого конфликта с США, в этих условиях вести с Вашингтоном дела как прежде не представляется возможным, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не можем вести дела как прежде. И вот это прежде относится ко всему до периода, когда мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта с США", - сказал Рябков на сессии Валдайского клуба.

Вместе с тем, как отметил замминистра, основанием для решения России приостановить действие договора о СНВ стало "коренное изменение обстоятельств".

"Оно многокомпонентно. Генерически, в обобщенном виде, это полная смена курса США на российском направлении за все время с 2010 года, когда договор был ратифицирован, и возникновение ситуации, в которой США фактически являются стороной конфликта в Украине", - сказал Рябков.

По его словам, "правовая доктрина с давней поры допускает, и эти трактовки заложены, в том числе, в Конвенцию о праве международных договоров, что в случае коренного изменения обстоятельств сторона договора имеет право выйти из него или осуществить иные действия".

"Приостановка - одна из форм демонстрации того, что для нас неприемлемо находиться в прежних рамках и, естественно, вести дела как раньше", - заявил Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, МИД


Похожие новости


США надеются, что Си Цзиньпин призовет РФ вывести войска с Украины США настаивают на соблюдении принципа территориальной целостности при реализации любого плана по Украине США настаивают на соблюдении принципа территориальной целостности при реализации плана по урегулированию на Украине США вызвали посла России после инцидента с беспилотником - Госдеп Путин: теоретически в подрыве "Северных потоков" заинтересованы США Байден и фон дер Ляйен обещают продолжать вводить санкции против РФ США обеспокоены укреплением военного сотрудничества Москвы и Тегерана США ждут завершения расследований по Северным потокам и рассматривают все возможные версии - госдеп Вашингтон не конкурирует с Москвой в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном – Госдеп США Блинкен и глава МИД Литвы подтвердили готовность продолжать давление на Россию и осудили политику Китая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az