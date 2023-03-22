ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США и повысила оценку инфляции в 2023 году

Федеральная резервная система (ФРС) незначительно ухудшила прогноз роста реального ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен.
Теперь ожидается, что по итогам текущего года экономика страны увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как предполагалось в декабре, сообщается в пресс-релизе Федрезерва. В 2024 году прогнозируется подъем ВВП на 1,2% против прежде ожидавшихся 1,6%.
Между тем оценка экономического роста в 2025 году улучшена до 1,9% с 1,8%.
По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%. Оценки на следующий и 2025 год остались без изменения - соответственно 2,5% и 2,1%.
Безработица в текущем году, как ожидается, составит в среднем 4,5% против озвученных в декабре 4,6%. Прогноз на будущий год сохранился - 4,6%. При этом теперь предполагается, что в 2025 году уровень безработицы будет составлять 4,6% против ранее ожидавшихся 4,5%.
ФРС по итогам заседания, завершившегося в среду, повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ЦБ может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе страны.
Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показывает, что десять руководителей предполагают, что ставка составит не менее 5,125% к концу 2023 года.
Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, ставка будет составлять около 5,1% годовых к концу 2023 года, 4,3% к концу следующего года и 3,1% к концу 2025 года. Таким образом, по сравнению с ожиданиями, которые были опубликованы в декабре, поменялся только прогноз на 2024 год - тогда он составлял 4,1%. При этом ожидания относительно размера ставки на текущий и 2025 года не изменились.
Прогноз ставки на долгосрочный период был сохранен на уровне 2,5% годовых.
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