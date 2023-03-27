Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Члены парламента Венгрии проголосовали за ратификацию вступления Финляндии в НАТО, сообщают европейские СМИ.

За ратификацию выступило подавляющее большинство депутатов, отмечается в сообщениях.

Таким образом, Турция осталась единственной страной-членом НАТО, парламент которой еще не одобрил заявку финнов. Однако, как ожидается, она будет утверждена до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

Голосование в Национальном собрании Венгрии несколько раз откладывали. В последний раз его перенесли, указав в качестве причины то, что Будапешт в настоящее время сконцентрирован на переговорах с Еврокомиссией из-за обвинений в нарушении Венгрией верховенства закона.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Однако ранее в марте в Анкаре заявили, что готовы до майских президентских выборов в Турции провести ратификацию финской кандидатуры. Однако в случае со Швецией у Турции на данный момент сохраняются возражения против ее членства в Североатлантическом альянсе.

На прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс.