Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 69.26 -0.70 Brent 74.99 -0.92

Дальнее зарубежье 27.03.2023 20:28

Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Члены парламента Венгрии проголосовали за ратификацию вступления Финляндии в НАТО, сообщают европейские СМИ.

За ратификацию выступило подавляющее большинство депутатов, отмечается в сообщениях.

Таким образом, Турция осталась единственной страной-членом НАТО, парламент которой еще не одобрил заявку финнов. Однако, как ожидается, она будет утверждена до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

Голосование в Национальном собрании Венгрии несколько раз откладывали. В последний раз его перенесли, указав в качестве причины то, что Будапешт в настоящее время сконцентрирован на переговорах с Еврокомиссией из-за обвинений в нарушении Венгрией верховенства закона.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Однако ранее в марте в Анкаре заявили, что готовы до майских президентских выборов в Турции провести ратификацию финской кандидатуры. Однако в случае со Швецией у Турции на данный момент сохраняются возражения против ее членства в Североатлантическом альянсе.

На прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО


Похожие новости


В Венгрии проходят парламентские выборы Спикер парламента Азербайджана посетит с визитом Венгрию Правящая коалиция венгерского премьера заявила о победе на парламентских выборах Правящая партия Венгрии лидирует на парламентских выборах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az