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Внешняя политика 27.03.2023 21:41

Армения занимает неконструктивную позицию в переговорах по мирному соглашению - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили ситуацию в регионе и нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

"Стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня двухстороннего сотрудничества между двумя странами, текущую ситуацию в регионе и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Байрамов проинформировал Донфрид о последней ситуации в регионе, в том числе о последних провокациях со стороны Армении, продолжающей переброску личного состава и военных боеприпасов на суверенные территории Азербайджана, и о шагах, предпринятых азербайджанской стороной против этих провокаций без применения силы.

"Вновь отмечалась важность создания погранично-пропускного пункта контроля между Азербайджаном и Арменией в начале Лачинской дороги для предотвращения незаконной деятельности на азербайжанской территории. Министр также обратил внимание на неконструктивные подходы Армении, препятствующие переговорам по мирному соглашению, и подчеркнул, что Азербайджан готов начать переговоры по мирному договору в любой момент", - говорится в информации.

Донфрид, в свою очередь, подчеркнула важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для регионального мира и развития. "Была выражена озабоченность (с американской стороны -ИФ) в связи с обостряющейся в последнее время обстановкой в регионе, и прозвучал призыв разрешить все недоразумения переговорным путем. Было заявлено, что американская сторона готова оказать поддержку (мирному -ИФ) процессу", - отмечает МИД.

В завершение телефонного разговора Байрамов пожелал Донфрид успехов в дальнейшей деятельности в связи с ее уходом в скором времени со своей нынешней должности.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, МИД


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