ЕС не пойдет на разрыв с Китаем, но в отношениях с ним будет учитывать новые риски

Европейский союз не пойдет на разрыв с Китаем, хотя считает его системным противником, но, развивая взаимодействие, будет учитывать риски, которые возникают с изменением роли Китая в мире, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии своего визита в Пекин.

"Я считаю, что разрыв с Китаем нецелесообразен и не отвечает интересам Европы. Наши отношения не черные и не белые - и наша реакция (на поведение Китая - ИФ) не может быть одноцветной. Вот почему нам нужно сосредоточиться на снижении рисков, а не на разъединении", - сказала фон дер Ляйен в четверг в пространной речи в аудитории Институте китаеведения им. Меркатора и Центра европейской политики.

ЕС, по словам фон дер Ляйен, хочет работать с китайскими партнерами по глобальным вопросам, таким как торговля, финансы, климат, устойчивое развитие или здравоохранение. Для этого будет нам укреплять институты и системы, в рамках которых страны могут конкурировать и получать выгоду.

Глава ЕК напомнила, что сейчас Китай - жизненно важный торговый партнер, на его долю приходится 9% товарного экспорта ЕС и более 20% - импорта. Но отношения разбалансированы, на них все больше влияют искажения, создаваемые системой госкапитализма в Китае, предупредила глава Еврокомиссии.

Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (CAI), переговоры по которому завершились в 2020 году, направлено на такую балансировку. Но ЕС должен признать, что мир и Китай значительно изменились за три года и соглашение нуждается в пересмотре. Есть некоторые области, где торговля и инвестиции представляют угрозу экономической и национальной безопасности ЕС, особенно в контексте "явного слияния военного и коммерческого секторов Китая".

ЕС разрабатывает сейчас стратегию снижения экономических рисков по четырем направлениям. Во-первых, повысить конкурентоспособность и устойчивость собственных экономики и промышленности. Цель - производить не менее 40% экологически чистых технологий, необходимых для перехода к "зеленым" технологиям, таких как солнечная энергия, наземные и морские ветроэлектростанции, возобновляемые источники энергии в самом широком смысле, аккумуляторы и др.

Проблема в том, что сейчас на Китай приходится 98% поставок в ЕС редкоземельных элементов, 93% - магния и 97% - лития. Спрос на это сырье будет стремительно расти. Подготовленный законопроект ЕС "О критических сырьевых материалах" призван диверсифицировать и обезопасить поставки.

Стратегия снижения рисков предполагает лучше использовать существующий набор инструментов торговой защиты (ограничение китайского участия в системах связи 5G, контроль над прямыми иностранными инвестициями, экспортный контроль). Меняющаяся политика Китая может потребовать разработки новых защитных инструментов для некоторых отраслей.

"ЕС должен определить свои будущие отношения с Китаем и другими странами в таких чувствительных областях высоких технологий, как микроэлектроника, квантовые вычисления, робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии и т.д. , - подчеркнула глава Еврокомиссии. - Там, где нельзя исключить цели двойного назначения или могут быть затронуты права человека, нужно будет четко определить, отвечают ли инвестиции или экспорт нашим собственным интересам безопасности. Мы должны обеспечить, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний не использовались для усиления военных и разведывательных возможностей тех, кто является системными конкурентами".