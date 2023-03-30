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АПК 30.03.2023 23:08

Агротрейдер ADM изучает варианты выхода из российского бизнеса

Американский агротрейдер Archer-Daniels-Midland Co. (ADM) изучает варианты прекращения операций в РФ.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, речь идет о 50%-ной доле в совместном предприятии с российской компанией "Астон". Оно перерабатывает кукурузу для производства подсластителей и крахмалов для пищевой промышленности и производства напитков.

По мнению источников, возможный шаг ADM связан с уходом с рынка двух крупнейших экспортеров российского зерна - Cargill и Viterra, заявивших о прекращении экспорта с июля текущего года.

В марте прошлого года ADM заявляла, что сокращает операции в РФ, которые не связаны с производством и транспортировкой основных продовольственных товаров и ингредиентов. "И мы, конечно, будем продолжать соблюдать все санкции, законы и правила", - говорилось в ее заявлении.

Как сообщалось, в марте 2018 года ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" и ADM создали в России совместное предприятие по производству крахмалов и сиропов. В соответствии с соглашением, ADM приобрела 50% акций крахмалопаточного дивизиона "Астона", базирующегося в Рязанской и Владимирской областях, сообщала российская компания.

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Тэги: РОССИЯ, США, АГРОТРЕЙДЕР, УХОД


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