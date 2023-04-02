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Дальнее зарубежье 02.04.2023 18:50

Саудовская Аравия вместе с рядом членов ОПЕК+ добровольно снизит добычу нефти еще на 500 тыс. б/с с мая до конца 2023г

Саудовская Аравия дополнительно к объявленному снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+, объявленному с октября 2022 года, с мая до конца года снизит добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщило госагентство королевства.

Минэнерго Казахстана объявило, что также снизит добычу еще на 78 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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