Саудовская Аравия вместе с рядом членов ОПЕК+ добровольно снизит добычу нефти еще на 500 тыс. б/с с мая до конца 2023г

Саудовская Аравия дополнительно к объявленному снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+, объявленному с октября 2022 года, с мая до конца года снизит добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщило госагентство королевства.

Минэнерго Казахстана объявило, что также снизит добычу еще на 78 тыс. б/с.