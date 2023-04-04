Валютные резервы ЦБ Азербайджана в I кв. выросли на 1,5%, в марте - на 1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 марта 2023 года составляют $9 млрд 133 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-марте 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 1,5%.

При этом в марте валютные резервы ЦБА увеличились на 1% или на $89,2 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Х.Насирзаде