Валютные резервы ЦБ Азербайджана в I кв. выросли на 1,5%, в марте - на 1%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 31 марта 2023 года составляют $9 млрд 133 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-марте 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 1,5%.
При этом в марте валютные резервы ЦБА увеличились на 1% или на $89,2 млн.
В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.
Х.Насирзаде
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