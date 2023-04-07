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Регион 07.04.2023 13:49

Путин обсудил с Пашиняном мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации вокруг Карабаха, говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте "вновь подтверждена важность последовательной реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов - в том числе касающихся обеспечения безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе, восстановления экономических и транспортных связей в Закавказье, подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном".

Кроме того, были затронуты "некоторые актуальные темы двусторонних отношений", добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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