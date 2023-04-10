Главы ВВС Азербайджана и США обсудили военное сотрудничество

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров отправился с визитом в США, сообщает в понедельник пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"В рамках визита Таиров встретился с командующим ВВС США генералом армии Чарльзом Брауном. Стороны провели подробный обмен мнениями по текущему состоянию военного сотрудничества и вопросам региональной безопасности", - говорится в информации.
Во встрече также принял участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.
Н.Аббасова
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