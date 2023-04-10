Главы ВВС Азербайджана и США обсудили военное сотрудничество

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров отправился с визитом в США, сообщает в понедельник пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. "В рамках визита Таиров встретился с командующим ВВС США генералом армии Чарльзом Брауном. Стороны провели подробный обмен мнениями по текущему состоянию военного сотрудничества и вопросам региональной безопасности", - говорится в информации. Во встрече также принял участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим. Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».