Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I кв. сократилось на 26,6%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I-ом квартале 2023 года составило $3 млрд 711 млн 473,38 тыс., что на 26,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-март внешнеторговый оборот Азербайджана составил $11 млрд 771 млн 184,18 тыс. (рост на 7,9% по сравнению с январем-мартом 2022г - ИФ). При этом экспорт составил $7 млрд 741 млн 328,78 тыс. (спад на 3%), импорт - $4 млрд 29 млн 855,4 тыс. (рост на 37,7%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (88,22%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,47%, табак и табачную продукцию - 0,65%, фармацевтическую продукцию – 4,77%, удобрения - 0,37%, пластмассы и изделия из них – 3,17%, древесину и продукцию из нее - 2,39%, одежду и аксессуары для одежды – 1,93%, черные металлы и изделия из них – 5,82%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 17,78%, транспортные средства и запчасти – 15,11%, мебель - 0,81%, прочее - 32,73%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 6 449 государственных и частных предприятий, 17 658 физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 171 страной.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (36,99% от общего экспорта), Турцией (13,66%), Израилем (5,77%), Испанией (5,12%), Грецией (4,76%), Индией (4,08%), Румынией (3,84%), Чехией (3,5%), Россией (3,37%), Германией (3,35%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (19,76%), Китаем (14,62%), Турцией (13,99%), Францией (5,51%), Германией (5%), Туркменистаном (4,71%), Ираном (3,2%), Италией (2,72%), США (2,64%) и Казахстаном (2,54%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2022 году составило $23 млрд 606 млн 771,14 тыс., что в 2,2 раза больше показателя 2021 года.

Р.Ахмедов