Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 82.16 -1.10 Brent 86.09 -1.24

Макроэкономика 14.04.2023 16:52

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I кв. сократилось на 26,6%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в I-ом квартале 2023 года составило $3 млрд 711 млн 473,38 тыс., что на 26,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-март внешнеторговый оборот Азербайджана составил $11 млрд 771 млн 184,18 тыс. (рост на 7,9% по сравнению с январем-мартом 2022г - ИФ). При этом экспорт составил $7 млрд 741 млн 328,78 тыс. (спад на 3%), импорт - $4 млрд 29 млн 855,4 тыс. (рост на 37,7%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (88,22%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,47%, табак и табачную продукцию - 0,65%, фармацевтическую продукцию – 4,77%, удобрения - 0,37%, пластмассы и изделия из них – 3,17%, древесину и продукцию из нее - 2,39%, одежду и аксессуары для одежды – 1,93%, черные металлы и изделия из них – 5,82%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 17,78%, транспортные средства и запчасти – 15,11%, мебель - 0,81%, прочее - 32,73%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 6 449 государственных и частных предприятий, 17 658 физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 171 страной.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (36,99% от общего экспорта), Турцией (13,66%), Израилем (5,77%), Испанией (5,12%), Грецией (4,76%), Индией (4,08%), Румынией (3,84%), Чехией (3,5%), Россией (3,37%), Германией (3,35%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (19,76%), Китаем (14,62%), Турцией (13,99%), Францией (5,51%), Германией (5%), Туркменистаном (4,71%), Ираном (3,2%), Италией (2,72%), США (2,64%) и Казахстаном (2,54%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2022 году составило $23 млрд 606 млн 771,14 тыс., что в 2,2 раза больше показателя 2021 года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТОРГОВЛЯ, САЛЬДО, ДИНАМИКА


Похожие новости


Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-феврале сократилось на 53% Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе сократилось в 4,5 раза Азербайджан в 2022г увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 2,2 раза Поставки товаров в Азербайджан из Грузии в 2022г составили почти $700 млн Азербайджан за 11 месяцев увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 2,5 раза Азербайджан утроил за 10 месяцев положительное сальдо во внешней торговле Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле за 10 мес. составило $23 млрд - Джаббаров Азербайджан утроил за 9 месяцев положительное сальдо во внешней торговле Азербайджан утроил за 8 месяцев положительное сальдо во внешней торговле Азербайджан утроил за 7 месяцев положительное сальдо во внешней торговле

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az