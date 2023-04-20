Протестующие против пенсионной реформы попытаются вновь помешать поездке Макрона по Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг посетит департамент Эро, где пообщается с учениками одной из школ, их преподавателями и родителями, сообщают французские СМИ.
При этом, недовольные пенсионной реформой французы намерены помешать главе государства осуществить эту поездку.
На площади города Ганж, где Макрон посетит школу, уже собрались протестующие, некоторые из них скандируют лозунги с призывами к отставке президента страны.
Накануне во время поездки в Эльзас Макрона освистали и встретили криками с критикой. В ответ на это французский лидер заявил, что "не считает, что они стремятся к диалогу, они хотят только шуметь".
15 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, вызвавшей в последние месяцы волну акций протеста в стране.
На этой неделе он обратился к нации с видеообращением, в котором оправдывал введенную "необходимую", по его словам, пенсионную реформу, вызвавшую бурные протесты по всей стране работников разных секторов. Он заверил сограждан, что услышал гнев в связи с ухудшением условий жизни, который выразили протестовавшие против реформы. "Никто, и особенно я, не может оставаться глухим к этому требованию социальной справедливости и обновлению нашей демократической жизни, в частности выражаемому нашей молодежью", - сказал Макрон.
Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.
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