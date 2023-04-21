Пентагон возлагает надежды на танки Abrams для изменения ситуации в Украине

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли высказал мнение, что применение танков M1 Abrams может изменить ситуацию на Украине.
"Я считаю, что танк M1 Abrams - лучший в мире, есть и некоторые другие хорошие, например, Leopard 2. Когда (в Украину) доставят один танк Abrams, разница будет заметна", - сказал Милли.
В то же время он отметил, что при ведении боевых действий нет какого-то одного идеального средства, все средства, по его словам, должны быть эффективными в совокупности.
Ранее в пятницу сообщалось, что военнослужащие США в ФРГ в начале лета приступят к обучению украинских военных управлению танками M1 Abrams и их обслуживанию.
В январе президент США Джо Байден объявил о решении направить Киеву 31 танк M1 Abrams.
M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Соединенные Штаты располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 тыс. 450 машин находятся на хранении.
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