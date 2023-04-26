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Финансы 26.04.2023 11:40

Unibank незначительно увеличил в I квартале активы

Азербайджанский "Unibank" в январе-марте 2023 года увеличил активы на 0,4% - до 1 млрд 446 млн 168,17 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 марта 2023 года равен 940 млн 572,29 тыс. манатов (рост на 5,7% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ). При этом на долю потребительских кредитов пришлось 578 млн 873,3 тыс. манатов (рост на 5,8%), на бизнес-кредиты – 289 млн 796,6 тыс. манатов (рост на 5,6%).

Обязательства банка оцениваются в 1 млрд 328 млн 306,99 тыс. манатов (рост на 0,1%). Депозиты в банке составили 1 млрд 1 млн 257,76 тыс. манатов (рост на 1,2%), в том числе вклады населения – 776,038 млн манатов (рост на 0,6%).

Капитал банка на начало апреля равен 117,861 млн манатов (рост на 3,9%), уставный капитал – 138,2 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом квартале 2023 года составила 4,29 млн манатов против убытка в 4,143 млн манатов за первый квартал 2022 года.

Unibank создан в октябре 2002 года и является 6-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов (доля в капитале 87,032%).

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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