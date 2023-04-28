Азербайджан в январе-марте увеличил экспорт агропромышленной продукции на 56%

Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в январе-марте 2023 года составил на сумму $178,9 млн, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $124,4 млн (-10%), агропромышленной продукции - $54,6 млн (+56,3%).
Как сообщалось ранее, экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в 2022 году составил на сумму $912,4 млн. Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $717,6 млн (+6,7%), агропромышленной продукции - $194,8 млн (+35,4%).
Б.Рустамбеков
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