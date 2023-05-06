ЕС запланировал снизить стоимость газа за счет механизма совместных закупок топлива

Евросоюз (ЕС) запускает механизм совместной покупки газа, чтобы помочь странам заполнить свои хранилища к будущему отопительному сезону. Кроме того, благодаря этой мере ожидается, что цены на топливо будут снижаться. Об этом в интервью Reuters заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Цены, которые мы видели в прошлом году, и я бы сказал даже текущие цены, мы не можем принять в качестве новой нормы. Поэтому новая схема направлена на улучшение доступа к газовому рынку для небольших компаний и снижения цен на топливо для энергоемких отраслей европейской промышленности, включая производство удобрений и стали", - отметил Шевчович.
По его словам, уже более 60 компаний из Европы подали заявки на совместную закупку газа, а уже более 100 организаций изъявили желание стать продавцами. Поэтому, первоначальный отклик рынка превзошел все ожидания.
Он добавил, что первые сделки ожидаются в июне-июле, при этом в переговорах между компаниями ЕС не будет участвовать. В итоге, торги должны, по планам, проходить каждые два месяца. На данный момент заявки охватывают с июня 2023 года по май 2024 года.
В.Алиев
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