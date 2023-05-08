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СНГ 08.05.2023 12:42

Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных президентских выборов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече в понедельник с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти заявил, что подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.

"Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно", - сказал Мирзиеев, слова которого приводит в телеграм-канале его пресс-служба.

Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - после смерти первого главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

Как сообщалось, ранее в понедельник Мирзиеев подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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