Азербайджанские военные приняли участие в учениях «Kurtaran-2023» в Восточном Средиземноморье

Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях «Kurtaran-2023», проводившихся в Восточном Средиземноморье, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

«В соответствии с планом учений, были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки с помощью роботов, оценке ее состояния и спасению экипажа, а также передаче экипажу продовольствия и медикаментов посредством водолазов», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там добавили, что в международных учениях приняли участие представители 17 стран.

Р.Керимов