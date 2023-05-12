Азербайджанские военные приняли участие в учениях «Kurtaran-2023» в Восточном Средиземноморье

Военнослужащие ВМС Азербайджана приняли участие в подводных поисково-спасательных учениях «Kurtaran-2023», проводившихся в Восточном Средиземноморье, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.
«В соответствии с планом учений, были выполнены задачи по поиску затонувшей подводной лодки с помощью роботов, оценке ее состояния и спасению экипажа, а также передаче экипажу продовольствия и медикаментов посредством водолазов», - говорится в сообщении военного ведомства.
Там добавили, что в международных учениях приняли участие представители 17 стран.
Р.Керимов
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