Совет ЕС принял новые санкции в отношении Ирана

Совет ЕС объявил в понедельник о решении ввести ограничительные меры Евросоюза в отношении еще пяти физических и двух юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.
В коммюнике совета сообщается, что к санкционному списку ЕС добавлены командир отряда помощи тегеранской полиции сил правопорядка Ирана; лицо, которое в ЕС считают причастным к смерти женщины-адвоката Марьям Арвин, защищавшей протестующих; официальный представитель иранской полиции и секретарь Высшего совета киберпространства Ирана - органа, ответственного за репрессии в киберпространстве.
Кроме того, Совет ЕС внес в список Кооперативный фонд Корпуса стражей исламской революции, который является органом, ответственным за управление инвестициями КСИР и выделение денег на репрессии режима, а также студенческую организацию "Басидж", "действующую как силовики КСИР в университетских городках, где осенью 2022 года студенты устраивали акции протеста и впоследствии стали жертвами репрессий и серьезных нарушений прав человека, таких как похищения и пытки", отмечается в документе.
Всего ограничительные меры ЕС в настоящий момент применяются к 216 физическим и 37 юридическим лицам Ирана. Эти санкции состоят из замораживания активов, запрета на поездки в ЕС и запрета на предоставление средств или экономических ресурсов внесенным в санкционный список субъектам.
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