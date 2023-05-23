Госдеп обвиняет Россию в препятствовании функционирования зерновой сделки

США считают, что Россия не выполняет обязательства в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщил во вторник представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Стороны согласились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна из трех портов. Теперь Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер во время пресс-брифинга.

Он обвинил Россию в том, что она "продолжает препятствовать нормальному функционированию этой спасительной инициативы" и заявил, что США призывают Москву перестать мешать глобальным поставками продовольствия.