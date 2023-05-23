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Дальнее зарубежье 23.05.2023 22:37

Госдеп обвиняет Россию в препятствовании функционирования зерновой сделки

США считают, что Россия не выполняет обязательства в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщил во вторник представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Стороны согласились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна из трех портов. Теперь Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе", - заявил Миллер во время пресс-брифинга.

Он обвинил Россию в том, что она "продолжает препятствовать нормальному функционированию этой спасительной инициативы" и заявил, что США призывают Москву перестать мешать глобальным поставками продовольствия.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЗЕРНО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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