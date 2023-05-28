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Внутренняя политика 28.05.2023 13:54

Азербайджан, установив ППП на Лачинской дороге, полностью восстановил свою территориальную целостность - Алиев

Пограничной пропускной пункт (ППП) установленный на армяно-азербайджанской границе 23 апреля 2023 года должен стать уроком для армян, проживающих в карабахском регионе Азербайджана, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"К сожалению, они (армяне - ИФ) до сих пор на кого-то надеются, что кто-то их спасет, кто-то будет воевать с Азербайджаном. Это все абсурд. Во время Второй Карабахской войны мы проявили сильную волю, и если никто в то время не осмелился вмешаться против нас извне, то кто сегодня придет и будет воевать с нами вместо армян после того, как мы снова стали хозяевами этих земель", - сказал Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района.

Президент добавил, что установив в апреле 2023 года погранично-пропускной пункт в Лачинском направлении азербайджано-армянской границы, "мы полностью восстановили свою территориальную целостность".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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