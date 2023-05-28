Азербайджан, установив ППП на Лачинской дороге, полностью восстановил свою территориальную целостность - Алиев

Пограничной пропускной пункт (ППП) установленный на армяно-азербайджанской границе 23 апреля 2023 года должен стать уроком для армян, проживающих в карабахском регионе Азербайджана, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"К сожалению, они (армяне - ИФ) до сих пор на кого-то надеются, что кто-то их спасет, кто-то будет воевать с Азербайджаном. Это все абсурд. Во время Второй Карабахской войны мы проявили сильную волю, и если никто в то время не осмелился вмешаться против нас извне, то кто сегодня придет и будет воевать с нами вместо армян после того, как мы снова стали хозяевами этих земель", - сказал Алиев в воскресенье на встрече с жителями Лачинского района.
Президент добавил, что установив в апреле 2023 года погранично-пропускной пункт в Лачинском направлении азербайджано-армянской границы, "мы полностью восстановили свою территориальную целостность".
А.Азизов
Выплата компенсации по застрахованным вкладам в Gunay Bank начнется 19 июня
Delta Air Lines остается самым дорогим авиабрендов мира 5-й год - Brand Finance
АЖД предпринимают меры для расширения БТК с целью привлечения большего количества грузов в Средний коридор
Суд в Азербайджане арестовал двух армянских диверсантов
В Азербайджане за 24 часа выявили 9 случаев COVID-19
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту попытки диверсионного проникновения ВС Армении, двое армянских диверсантов задержаны в качестве подозреваемых
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Эрдоган поблагодарил граждан Турции, проголосовавших за него
Подоляк заявил, что выпущенный однажды «Шахед» обязательно найдет путь к своему производителю
Эрдоган побеждает с 53% голосов на выборах президента Турции - предварительные результаты
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС