В Кремле ожидают сохранения высокой динамики в реализации российско-турецких проектов при новом сроке Эрдогана

В Кремле рассчитывают, что при новом сроке президентства Реджепа Тайипа Эрдогана высокая динамика реализации российско-турецких проектов, в том числе по созданию энергетического хаба, сохранится.
В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, может ли победа Эрдогана на выборах повлиять на ускорение реализации совместных проектов России и Турции, в том числе по созданию энергетического хаба.
"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", - сказал Песков.
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