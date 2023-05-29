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Регион 29.05.2023 14:59

В Кремле ожидают сохранения высокой динамики в реализации российско-турецких проектов при новом сроке Эрдогана

В Кремле рассчитывают, что при новом сроке президентства Реджепа Тайипа Эрдогана высокая динамика реализации российско-турецких проектов, в том числе по созданию энергетического хаба, сохранится.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, может ли победа Эрдогана на выборах повлиять на ускорение реализации совместных проектов России и Турции, в том числе по созданию энергетического хаба.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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