Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0212 GBR   2.1004 TRY   0.0841

Цена на нефть

29.05 $/bbl +/- WTI 72.96 +0.29 Brent 77.07 +0.12

Внешняя политика 30.05.2023 15:58

В Брюсселе призывают Ереван и Баку избегать шагов, способных поставить под угрозу мирный процесс

Евросоюз приветствует активизацию в течение последнего месяца процесса нормализации отношений Азербайджана и Армении и призывает стороны не предпринимать шаги, которые могут поставить под угрозу мирный процесс, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС считает важным сохранить эту историческую динамику и избегать шагов, включая враждебную риторику, которые могут поставить под угрозу мирный процесс", - говорится в заявлении представителя ЕВС, опубликованном во вторник в Брюсселе.

В нем отмечается, что главы Армении и Азербайджана публично подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и территориальной целостности Азербайджана (86,6 тыс. кв. км) и Армении (29,8 тыс. кв. км).

"Мы приветствуем смелое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по этому поводу от 22 мая и явную готовность Армении работать над делимитацией двусторонней границы. Мы также приветствуем заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 мая", - заявил представитель ЕВС.

В ЕС считают, что, "поскольку работа над этими деликатными вопросами продолжается, важно предпринять шаги для укрепления доверия и действовать добросовестно для достижения решений по всем вопросам, касающимся всеобъемлющей нормализации".

"Несмотря на сложную конфликтную историю, все вопросы нужно решать исключительно мирным путем, путем диалога", - добавили в ЕВС.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Глава Евросовета считает важным подтверждение в Ереване и Баку уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга В Баку считают ориентированной на результат встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе – МИД Азербайджана Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили желание нормализовать ситуацию в регионе - Мишель Алиев, Мишель и Пашинян завершили встречу в Брюсселе В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна Пашинян отправился в Брюссель на встречу с Алиевым Блинкен и Мишель обсудили возможности поддержки мира между Арменией и Азербайджаном Главы Азербайджана и Армении проведут 14 мая переговоры в Брюсселе Спецпредставитель ЕС положительно оценил переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США Миссия ЕС на границе с Азербайджаном не гарантирует безопасность Армении - Пашинян

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az