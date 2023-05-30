В Брюсселе призывают Ереван и Баку избегать шагов, способных поставить под угрозу мирный процесс

Евросоюз приветствует активизацию в течение последнего месяца процесса нормализации отношений Азербайджана и Армении и призывает стороны не предпринимать шаги, которые могут поставить под угрозу мирный процесс, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС считает важным сохранить эту историческую динамику и избегать шагов, включая враждебную риторику, которые могут поставить под угрозу мирный процесс", - говорится в заявлении представителя ЕВС, опубликованном во вторник в Брюсселе.

В нем отмечается, что главы Армении и Азербайджана публично подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и территориальной целостности Азербайджана (86,6 тыс. кв. км) и Армении (29,8 тыс. кв. км).

"Мы приветствуем смелое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по этому поводу от 22 мая и явную готовность Армении работать над делимитацией двусторонней границы. Мы также приветствуем заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 мая", - заявил представитель ЕВС.

В ЕС считают, что, "поскольку работа над этими деликатными вопросами продолжается, важно предпринять шаги для укрепления доверия и действовать добросовестно для достижения решений по всем вопросам, касающимся всеобъемлющей нормализации".

"Несмотря на сложную конфликтную историю, все вопросы нужно решать исключительно мирным путем, путем диалога", - добавили в ЕВС.

Р.Керимов