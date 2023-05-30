В Брюсселе призывают Ереван и Баку избегать шагов, способных поставить под угрозу мирный процесс

Евросоюз приветствует активизацию в течение последнего месяца процесса нормализации отношений Азербайджана и Армении и призывает стороны не предпринимать шаги, которые могут поставить под угрозу мирный процесс, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"ЕС считает важным сохранить эту историческую динамику и избегать шагов, включая враждебную риторику, которые могут поставить под угрозу мирный процесс", - говорится в заявлении представителя ЕВС, опубликованном во вторник в Брюсселе.
В нем отмечается, что главы Армении и Азербайджана публично подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и территориальной целостности Азербайджана (86,6 тыс. кв. км) и Армении (29,8 тыс. кв. км).
"Мы приветствуем смелое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по этому поводу от 22 мая и явную готовность Армении работать над делимитацией двусторонней границы. Мы также приветствуем заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 мая", - заявил представитель ЕВС.
В ЕС считают, что, "поскольку работа над этими деликатными вопросами продолжается, важно предпринять шаги для укрепления доверия и действовать добросовестно для достижения решений по всем вопросам, касающимся всеобъемлющей нормализации".
"Несмотря на сложную конфликтную историю, все вопросы нужно решать исключительно мирным путем, путем диалога", - добавили в ЕВС.
Р.Керимов
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