Партия Эрдогана получила 268 мест в парламенте

В парламенте Турции 28-го созыва Партия справедливости и развития (ПСР) получила 268 мандатов, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на итоговые данные ЦИК страны. Ранее от ПСР в парламенте было 295 депутатов, таким образом партия потеряла 27 мест. Партия националистического движения (ПНД), которая поддерживает Эрдогана, в парламенте нового созыва получила 50 мандатов. Возглавлявшая оппозицию Республиканская народная партия (РНП) заняла 169 мест - на 23 больше, чем после прошлых выборов. Также 61 мандат получила "Зеленая левая партия", 43 - Хорошая партия, 5 - близкая к Эрдогану партия "Нового благосостояния" и 4 - Рабочая партия Турции (РПТ). Всего в парламенте Турции 600 мест.

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