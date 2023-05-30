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Регион 30.05.2023 17:02

Партия Эрдогана получила 268 мест в парламенте

В парламенте Турции 28-го созыва Партия справедливости и развития (ПСР) получила 268 мандатов, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на итоговые данные ЦИК страны.

Ранее от ПСР в парламенте было 295 депутатов, таким образом партия потеряла 27 мест.

Партия националистического движения (ПНД), которая поддерживает Эрдогана, в парламенте нового созыва получила 50 мандатов.

Возглавлявшая оппозицию Республиканская народная партия (РНП) заняла 169 мест - на 23 больше, чем после прошлых выборов.

Также 61 мандат получила "Зеленая левая партия", 43 - Хорошая партия, 5 - близкая к Эрдогану партия "Нового благосостояния" и 4 - Рабочая партия Турции (РПТ).

Всего в парламенте Турции 600 мест.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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