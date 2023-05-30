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Дальнее зарубежье 30.05.2023 21:20

Байден и Сунак обсудят в Вашингтоне помощь Украине и энергобезопасность

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак проведут 8 июня в Вашингтоне переговоры, темой которых станут помощь Украине и усиление безопасности в сфере энергетики.

"Лидеры рассмотрят ряд глобальных вопросов, включая поддержку Украины (...) а также дальнейшие действия по усилению энергетической безопасности и по борьбе с климатическим кризисом", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном во вторник.

Также Байден и Сунак будут обсуждать укрепление экономических отношений двух стран на фоне общих вызовов в сфере экономики и безопасности, добавили в Белом доме.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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