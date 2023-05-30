Байден и Сунак обсудят в Вашингтоне помощь Украине и энергобезопасность

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Риши Сунак проведут 8 июня в Вашингтоне переговоры, темой которых станут помощь Украине и усиление безопасности в сфере энергетики.
"Лидеры рассмотрят ряд глобальных вопросов, включая поддержку Украины (...) а также дальнейшие действия по усилению энергетической безопасности и по борьбе с климатическим кризисом", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном во вторник.
Также Байден и Сунак будут обсуждать укрепление экономических отношений двух стран на фоне общих вызовов в сфере экономики и безопасности, добавили в Белом доме.
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