Помощник госсекретаря США Пайетт прибыл в Баку

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт сообщил, что прибыл с визитом в Азербайджан.
«Прибыл в Азербайджан на Бакинскую энергетическую неделю», - написал Пайетт во вторник в твиттере.
Он добавил, что рассчитывает на взаимодействие с правительством Азербайджана и Госнефтекомпанией страны (SOCAR), а также с европейскими и центральноазиатскими партнерами по таким вопросам как поиск альтернатив российскому газу и расширение использования возобновляемых источников энергии.
Ранее о прибытии Пайетта в Баку сообщили в посольстве США в Азербайджане.
Как сообщали ранее в Госдепе, помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт 30 мая-2 июня посетит Баку, где примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе.
В ходе визита Пайетт проведет встречи с представителями правительства Азербайджана, обсудит с ними энергетическую безопасность и возможности более активного использования возобновляемых источников энергии.
Помощник госсекретаря США также планирует встретиться в Азербайджане с представителями энергетической отрасли других стран и организаций.
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