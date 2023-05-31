Алиев прибыл в Молдову для участия в саммите ЕПС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с визитом в Молдову для участия во втором саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Как сообщалось ранее, саммит Европейского политического сообщества пройдет 1 июня в Кишиневе.
Р.Керимов
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