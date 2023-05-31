Алиев прибыл в Молдову для участия в саммите ЕПС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с визитом в Молдову для участия во втором саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства. Как сообщалось ранее, саммит Европейского политического сообщества пройдет 1 июня в Кишиневе. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».