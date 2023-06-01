Глава Евросовета надеется, что Алиев и Пашинян подтвердят настрой на нормализацию

Глава Евросовета Шарль Мишель надеется, что в Молдове главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердят политическую волю нормализовать отношения.

"Сегодня состоится важная встреча. У меня уже была возможность встретиться с обоими лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе несколько недель назад. Мы достигли некоторого прогресса", - сказал он журналистам в Кишиневе.

"Надеюсь, что на этой встрече мы подтвердим политическую волю нормализовать отношения", - добавил Мишель.

Как сообщалось ранее, в четверг на полях второго саммита Европейского политического сообщества в Молдове, как ожидается, состоится пятисторонняя встреча с участием глав Азербайджана, Армении и Евросовета, а также канцлера Германии и президента Франции.

Р.Керимов