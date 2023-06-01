Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 69.09 -1.37 Brent 72.60 -1.11

Внешняя политика 01.06.2023 13:43

Глава Евросовета надеется, что Алиев и Пашинян подтвердят настрой на нормализацию

Глава Евросовета Шарль Мишель надеется, что в Молдове главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердят политическую волю нормализовать отношения.

"Сегодня состоится важная встреча. У меня уже была возможность встретиться с обоими лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе несколько недель назад. Мы достигли некоторого прогресса", - сказал он журналистам в Кишиневе.

"Надеюсь, что на этой встрече мы подтвердим политическую волю нормализовать отношения", - добавил Мишель.

Как сообщалось ранее, в четверг на полях второго саммита Европейского политического сообщества в Молдове, как ожидается, состоится пятисторонняя встреча с участием глав Азербайджана, Армении и Евросовета, а также канцлера Германии и президента Франции.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


В Брюсселе призывают Ереван и Баку избегать шагов, способных поставить под угрозу мирный процесс Глава Евросовета считает важным подтверждение в Ереване и Баку уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга В Баку считают ориентированной на результат встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе – МИД Азербайджана Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили желание нормализовать ситуацию в регионе - Мишель Алиев, Мишель и Пашинян завершили встречу в Брюсселе В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна Пашинян отправился в Брюссель на встречу с Алиевым Блинкен и Мишель обсудили возможности поддержки мира между Арменией и Азербайджаном Главы Азербайджана и Армении проведут 14 мая переговоры в Брюсселе Спецпредставитель ЕС положительно оценил переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az