Ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в его стране наносит удар по авторитету ОДКБ и будет иметь последствия для самой Организации.
"Сегодня мы находимся в ситуации, когда есть определенное разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку ОДКБ - основной механизм, которым Армения должна была обеспечивать свою безопасность", - сказал Пашинян в интервью телеканалу CNN primanews.
"Но я хочу сказать, что это вредит также Организации, поскольку то, что произошло с Арменией, в первую очередь, наносит удар по авторитету ОДКБ. То есть, это будет иметь определенные последствия для самой Организации", - отметил премьер Армении.
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