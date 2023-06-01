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СНГ 01.06.2023 21:17

Ситуация в Армении будет иметь последствия для ОДКБ - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в его стране наносит удар по авторитету ОДКБ и будет иметь последствия для самой Организации.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда есть определенное разочарование деятельностью ОДКБ, поскольку ОДКБ - основной механизм, которым Армения должна была обеспечивать свою безопасность", - сказал Пашинян в интервью телеканалу CNN primanews.

"Но я хочу сказать, что это вредит также Организации, поскольку то, что произошло с Арменией, в первую очередь, наносит удар по авторитету ОДКБ. То есть, это будет иметь определенные последствия для самой Организации", - отметил премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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