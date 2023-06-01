Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 69.09 -1.37 Brent 72.60 -1.11

Дальнее зарубежье 01.06.2023 23:21

США с 1 июня прекращают предоставлять РФ телеметрические данные о пусках МБР и баллистических ракет с подлодок

США в связи с приостановкой участия РФ в ДСНВ перестают с 1 июня передавать России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ).

"США не будут предоставлять России телеметрические данные о запусках американских МБР и БРПЛ", - говорится в заявлении Госдепа.

В документе уточняется, что обмен такой информацией проходил в рамках ДСНВ, однако Россия "отказалась встречаться в составе двусторонней консультативной комиссии для достижения договоренностей" по этому вопросу.

"США не будут предоставлять телеметрическую информацию в одностороннем порядке", - заявили в Госдепе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, РАКЕТЫ, ДАННЫЕ


Похожие новости


США в среду объявят об очередных ограничениях в отношении РФ Американский сенатор Грэм объявлен в розыск в РФ Госдеп обвиняет Россию в препятствовании функционирования зерновой сделки Спикер парламента Грузии не разделяет обеспокоенности госдепа из-за восстановления авиасообщения с РФ США внесли в санкционные списки по РФ 46 физлиц США в рамках санкций против РФ отрежут от американского экспорта еще 70 организаций - Белый дом В Тегеране отвергают критику со стороны США сотрудничества Ирана и РФ Россия и Иран продолжат налаживать взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на давление США - Песков Американский сенатор сообщил, что готовит законопроект против российско-иранского сотрудничества Спецпрокурор США: у ФБР не было оснований начинать расследование о предполагаемых связях Трампа с РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az