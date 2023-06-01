США с 1 июня прекращают предоставлять РФ телеметрические данные о пусках МБР и баллистических ракет с подлодок

США в связи с приостановкой участия РФ в ДСНВ перестают с 1 июня передавать России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ).
"США не будут предоставлять России телеметрические данные о запусках американских МБР и БРПЛ", - говорится в заявлении Госдепа.
В документе уточняется, что обмен такой информацией проходил в рамках ДСНВ, однако Россия "отказалась встречаться в составе двусторонней консультативной комиссии для достижения договоренностей" по этому вопросу.
"США не будут предоставлять телеметрическую информацию в одностороннем порядке", - заявили в Госдепе.
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