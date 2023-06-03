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Дальнее зарубежье 03.06.2023 17:21

В перестрелке у границы Израиля и Египта погибли двое израильских военнослужащих

Перестрелка утром в субботу возле израильско-египетской границы привела к гибели двух солдат армии Израиля, сообщает The Jerusalem Post.

По данным израильских военных, солдаты вступили в бой с террористом, который в итоге был уничтожен.

Армия обороны Израиля прочесывает местность для выявления иных угроз.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, ПЕРЕСТРЕЛКА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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