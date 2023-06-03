В перестрелке у границы Израиля и Египта погибли двое израильских военнослужащих

Перестрелка утром в субботу возле израильско-египетской границы привела к гибели двух солдат армии Израиля, сообщает The Jerusalem Post. По данным израильских военных, солдаты вступили в бой с террористом, который в итоге был уничтожен. Армия обороны Израиля прочесывает местность для выявления иных угроз.

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