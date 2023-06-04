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ТЭК 04.06.2023 21:23

Решение ОПЕК+ о снижении добычи в 2024г обеспечит баланс на нефтяном рынке - Шахбазов

Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 2024 году составит 551 тыс. б/с, сообщает Минэнерго Азербайджана.

Как сообщалось ранее, квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2023 год составляет 684 тыс. б/с. Таким образом, квота по добыче на 2024 год снизится на 133 тыс. б/с.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов, комментируя решение о снижении добычи в рамках ОПЕК+ в 2024 году до 40,46 млн б/с, принятое 4 июня в Вене, отметил, что его целью является обеспечение баланса на нефтяном рынке и предотвращение волотильности, которое оказывает негативное влияние на развитие нефтяного сектора.

«Считаю, что данным решением участников сделки ОПЕК+ будет оказана необходимая поддержка нефтяному рынку», - добавил Шахбазов.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОПЕК+, ДОБЫЧА, КВОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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