Решение ОПЕК+ о снижении добычи в 2024г обеспечит баланс на нефтяном рынке - Шахбазов

Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ в 2024 году составит 551 тыс. б/с, сообщает Минэнерго Азербайджана.
Как сообщалось ранее, квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2023 год составляет 684 тыс. б/с. Таким образом, квота по добыче на 2024 год снизится на 133 тыс. б/с.
Министр энергетики Пярвиз Шахбазов, комментируя решение о снижении добычи в рамках ОПЕК+ в 2024 году до 40,46 млн б/с, принятое 4 июня в Вене, отметил, что его целью является обеспечение баланса на нефтяном рынке и предотвращение волотильности, которое оказывает негативное влияние на развитие нефтяного сектора.
«Считаю, что данным решением участников сделки ОПЕК+ будет оказана необходимая поддержка нефтяному рынку», - добавил Шахбазов.
Следующая встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене.
Р.Ахмедов
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