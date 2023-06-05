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Культура 05.06.2023 20:30

Актеры Голливуда проголосуют по поводу забастовки вслед за сценаристами

Профсоюз голливудских актеров SAG-AFTRA, объединяющий около 160 тыс. человек, вынес на голосование вопрос о возможном объявлении забастовки в случае провала переговоров о повышении зарплат с представителями киностудий.

Голосование закончится в понедельник, переговоры начнутся в среду. Помимо зарплат, переговоры коснутся запрета на использование изображений актеров, созданных программами на основе искусственного интеллекта.

"Мы окончательно вошли в эпоху цифровой и стриминговой развлекательной индустрии, и это требует рабочих контактов, соответствующих новой бизнес-модели", - говорится в сообщении профсоюза.

На выходных студии сумели достичь соглашение с профсоюзом DGA, представляющим интересы режиссеров. Сделка предусматривает увеличение выплат, в том числе авторских отчислений от стриминговых платформ. Теперь соглашение должно быть одобрено членами правления DGA.

Тем временем забастовка Гильдии писателей Америки (Writers Guild of America, WGA) продолжается уже месяц. Сценаристы требуют повышения зарплат и предоставления гарантий занятости. Забастовка уже привела к приостановке съемок новых сезонов таких известных сериалов, как "Очень странные дела" и "Дом дракона".

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Тэги: США, ГОЛЛИВУД, АКТЕРЫ, ЗАБАСТОВКА


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