США сфокусированы на балансе спроса и предложения после заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти

В США следят за важным для американской экономики балансом спроса и предложения на нефтяном рынке в связи с заявлением Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы сохранялся баланс между спросом и предложением - вы видели, что цены на нефть не сильно пострадали после этого объявления... и цены на бензин в США продолжают падать", - заявил Кирби во время пресс-брифинга, отвечая на вопрос о Саудовской Аравии.
Он также отметил, что президент США Джо Байден продолжит фокусироваться на том, что лучше для американского народа и для американской экономики.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с с возможностью дальнейшего продления.
На заседании в воскресенье альянс ОПЕК+ принял решение изменить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн баррелей в сутки, сообщалось в пресс-релизе альянса. Согласно сделке от октября 2022 года страны ОПЕК+ должны были добывать 41,856 млн б/с. По новому соглашению разрешенный уровень добычи не меняется у Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана, Омана и Южного Судана.
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