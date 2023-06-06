Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8233 RUR   0.0211 GBR   2.1174 TRY   0.0793

Цена на нефть

05.06 $/bbl +/- WTI 72.15 +0.41 Brent 76.71 +0.58

Дальнее зарубежье 06.06.2023 00:09

США сфокусированы на балансе спроса и предложения после заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти

В США следят за важным для американской экономики балансом спроса и предложения на нефтяном рынке в связи с заявлением Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы сохранялся баланс между спросом и предложением - вы видели, что цены на нефть не сильно пострадали после этого объявления... и цены на бензин в США продолжают падать", - заявил Кирби во время пресс-брифинга, отвечая на вопрос о Саудовской Аравии.

Он также отметил, что президент США Джо Байден продолжит фокусироваться на том, что лучше для американского народа и для американской экономики.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с с возможностью дальнейшего продления.

На заседании в воскресенье альянс ОПЕК+ принял решение изменить уровень добычи нефти на 2024 год до 40,46 млн баррелей в сутки, сообщалось в пресс-релизе альянса. Согласно сделке от октября 2022 года страны ОПЕК+ должны были добывать 41,856 млн б/с. По новому соглашению разрешенный уровень добычи не меняется у Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана, Омана и Южного Судана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Времени для нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем становится все меньше - сенатор Глава ЦРУ выразил Эр-Рияду разочарование из-за его сближения с Ираном и Сирией В Госдепе не увязывают пересмотр отношений с Эр-Риядом с решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу Байден планирует переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти В Вашингтоне не верят в экономические обоснования решения ОПЕК+ сократить добычу нефти Байден: Саудовскую Аравию ждут последствия за решение сократить добычу нефти Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти не было политическим - глава МИД Саудовской Аравии США следует пересмотреть отношения с Саудовской Аравией - Белый дом Помощник Байдена отправился в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента США в королевство США, Саудовская Аравия и Кувейт начали совместные учения сухопутных сил

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az