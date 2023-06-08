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Туризм 08.06.2023 23:21

Безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном планируется запустить до конца лета

Безвизовые поездки туристических групп между Россией и Ираном планируется запустить в ближайшие пару месяцев, сообщил в четверг замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"В ближайшее время запустим работу по безвизовым групповым поездкам с Ираном. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы утрясем все и повезем первые группы туристов", - сказал он журналистам в кулуарах Российского туристического форума "Путешествуй!".

Как отметил Вахруков, Минэкономразвития уже получил список уполномоченных туроператоров от иранской стороны.

Замглавы Минэкономразвития напомнил, что Россия на сегодняшний день ориентирована на развитие двусторонних туристических обменов с Китаем, Ираном, Индией.

"Мы работаем над групповыми безвизовыми поездками, над упрощением расчетов и другими направлениями, которые позволят привлечь туристов из тех стран, которые я назвал, из арабских стран. Это один из стратегических приоритетов сегодня", - заключил Вахруков.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРИЗМ, ВИЗЫ


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